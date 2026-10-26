‘अभद्र भाषा कांग्रेस की संस्कृति’, PM मोदी पर खरगे की टिप्पणी से भड़के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, बोले- राजनीतिक लोगों में मूल्यों की कमी

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी पर मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने खड़गे के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना उनकी संस्कृति का हिस्सा है। उपाध्याय ने अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति को तोहफा नहीं दिया जाता है, तो वह कुछ समय के लिए रोता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मूल्य नहीं सिखाए जाते हैं, तो वह जीवन भर रोता है। उन्होंने कहा कि जब किसी राजनीतिक व्यक्ति में मूल्यों की कमी होती है, तो वह केवल खुद ही नहीं रोता, बल्कि अपने बयानों से पूरे समाज और देश को भी रुलाता है। मंत्री ने आगे कहा कि ये वही लोग हैं जिनके नेतृत्व में मूल्यों की कमी है और इसी वजह से इस तरह के बयान दिए जाते हैं।