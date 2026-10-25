महिलाओं से किसानों तक, ‘मन की बात’ में हर वर्ग की आवाज: लखनऊ में विनोद तावड़े संग जुटे भाजपा नेता

भाजपा नेताओं के मुताबिक, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में हो रहे प्रयासों और लोगों की उपलब्धियों को सामने लाने का अवसर मिलता है। महिलाओं, युवाओं और किसानों सहित अलग-अलग समूहों से जुड़े विषयों का उल्लेख कार्यक्रम को व्यापक सामाजिक संदर्भ देता है। पार्टी मुख्यालय में सामूहिक रूप से कार्यक्रम सुनने के आयोजन को कार्यकर्ताओं के बीच संवाद और सहभागिता के अवसर के रूप में भी देखा गया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े के साथ मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। कार्यक्रम में शामिल नेताओं ने आम लोगों की भागीदारी और विभिन्न वर्गों के अनुभवों को सामने लाने के महत्व पर जोर दिया।