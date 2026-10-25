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महिलाओं से किसानों तक, ‘मन की बात’ में हर वर्ग की आवाज: लखनऊ में विनोद तावड़े संग जुटे भाजपा नेता

Mann Ki Baat Latest News : लखनऊ भाजपा मुख्यालय में यूपी प्रभारी विनोद तावड़े ने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनी। राज्यमंत्री रजनी तिवारी ने कार्यक्रम को सर्वसमावेशी मंच बताया।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Updated: 25 Oct 2026, 2:58 PM IST

लखनऊ स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय महामंत्री एवं यूपी प्रभारी विनोद तावड़े ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सुनी ‘मन की बात’ (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

लखनऊ स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय महामंत्री एवं यूपी प्रभारी विनोद तावड़े ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सुनी ‘मन की बात’ (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ को रविवार को लखनऊ स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक साथ सुना। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद रहे। उनके साथ पार्टी के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के विचारों को सुना। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं, युवाओं, किसानों और समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े विषयों पर संवाद की भूमिका को लेकर भी चर्चा हुई।

भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, राज्यमंत्री रजनी तिवारी, महिला विधायक आदित्य सिंह और महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पण यादव समेत कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पार्टी नेताओं ने सामूहिक रूप से कार्यक्रम सुना और प्रधानमंत्री के संदेशों पर ध्यान दिया। आयोजन में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही।

हर वर्ग की बात सामने लाता है ‘मन की बात’ कार्यक्रम

राज्यमंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘मन की बात’ कार्यक्रम केवल उनके विचारों को सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समाज के अलग-अलग वर्गों से जुड़ी बातों को भी स्थान मिलता है। उनके मुताबिक, कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं, किसानों और अन्य वर्गों के अनुभवों तथा प्रयासों का उल्लेख किया जाता है, जिससे लोगों को अपने आसपास हो रहे सकारात्मक कार्यों के बारे में जानने का अवसर मिलता है।

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को लोग उत्साह के साथ सुनते हैं। तिवारी के अनुसार, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की कहानियों और उनके योगदान को सामने लाने से दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम के जरिए आम लोगों के अनुभवों को व्यापक मंच मिलने की बात भी उन्होंने रेखांकित की।

प्रदेश भाजपा मुख्यालय में जुटे पार्टी पदाधिकारी

लखनऊ स्थित भाजपा मुख्यालय में कार्यक्रम सुनने के लिए पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्र हुए। विनोद तावड़े की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में संगठन से जुड़े नेताओं ने भी भाग लिया। महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और अन्य नेताओं की उपस्थिति के बीच कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना।

‘मन की बात’ लंबे समय से प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम के रूप में प्रसारित होता रहा है। इसमें प्रधानमंत्री विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और जनभागीदारी से जुड़े विषयों पर अपने विचार साझा करते हैं। कार्यक्रम में कई बार देश के अलग-अलग हिस्सों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों के प्रयासों का जिक्र भी किया जाता है।

जनसंवाद और सामाजिक भागीदारी पर जोर

भाजपा नेताओं के मुताबिक, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में हो रहे प्रयासों और लोगों की उपलब्धियों को सामने लाने का अवसर मिलता है। महिलाओं, युवाओं और किसानों सहित अलग-अलग समूहों से जुड़े विषयों का उल्लेख कार्यक्रम को व्यापक सामाजिक संदर्भ देता है। पार्टी मुख्यालय में सामूहिक रूप से कार्यक्रम सुनने के आयोजन को कार्यकर्ताओं के बीच संवाद और सहभागिता के अवसर के रूप में भी देखा गया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े के साथ मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। कार्यक्रम में शामिल नेताओं ने आम लोगों की भागीदारी और विभिन्न वर्गों के अनुभवों को सामने लाने के महत्व पर जोर दिया।

नेताओं की मौजूदगी में हुआ आयोजन

कार्यक्रम में राज्यमंत्री रजनी तिवारी, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, महिला विधायक आदित्य सिंह और महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पण यादव की मौजूदगी रही। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी सहभागिता की। आयोजन के दौरान ‘मन की बात’ के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों की बात लोगों तक पहुंचने और उनके कार्यों को पहचान मिलने के पहलू पर चर्चा हुई।

लखनऊ भाजपा मुख्यालय में आयोजित यह कार्यक्रम पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के सामूहिक सहभागिता का अवसर बना। प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए जुटे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में भाग लिया, जबकि राज्यमंत्री रजनी तिवारी ने इसे महिलाओं, युवाओं, किसानों और समाज के अन्य वर्गों से जुड़ी बातों को सामने लाने वाला मंच बताया।

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25 Oct 2026, 2:58 PM IST

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