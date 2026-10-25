राहुल गांधी पर भरोसे का नारा, 200 सीटों की हुंकार! यूपी में कांग्रेस के होर्डिंग से बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी

Congress Hoardings: उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस के नए होर्डिंग चर्चा का विषय बन गए हैं। लखनऊ, अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर में लगाए गए पोस्टरों पर लिखे नारे ‘200 सीट हक है हमारा’ और ‘यूपी को है राहुल गांधी पर भरोसा’ ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। इन नारों को समाजवादी पार्टी के साथ इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के रुख से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, इन होर्डिंग के जरिए औपचारिक रूप से सीटों की मांग घोषित किए जाने की पुष्टि अलग से होना बाकी है।