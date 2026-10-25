Cyclone Alert 2026: बंगाल की खाड़ी में उठ रहा तूफान, यूपी में मौसम का यू-टर्न; लखनऊ में बारिश को लेकर बड़ा अपडेट

Cyclone Alert: बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब गहरे दबाव और फिर चक्रवाती तूफान में बदलने की ओर बढ़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के 25 अक्टूबर 2026 को सुबह 8:30 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार, यह मौसमी सिस्टम 28 अक्टूबर की सुबह तक बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। इसके आंध्र प्रदेश के तट के पास पहुंचने और 28 अक्टूबर की सुबह से पूर्वाह्न के बीच बापटला और विशाखापत्तनम के बीच तट पार करने की आशंका जताई गई है। इस दौरान समुद्र तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी से अत्यधिक भारी बारिश का खतरा रहेगा। वहीं, इस मौसमी गतिविधि के बीच उत्तर प्रदेश में भी मौसम बदलने के संकेत हैं। लखनऊ सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में 28 अक्टूबर से गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है, जबकि 29 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। हालांकि, लखनऊ में 28 अक्टूबर को भारी बारिश की आधिकारिक चेतावनी नहीं है।