‘यूपी वोटर लिस्ट में 2.7 करोड़ का गैप’, चीफ इलेक्शन ऑफिसर नवदीप रिनवा बोले, 18-19 साल के 47 लाख युवा भी मतदाता सूची से बाहर

आंकड़ों के मुताबिक, 7 अक्टूबर तक यूपी की वोटर लिस्ट में 13,46,77,027 मतदाता दर्ज थे। 2026 के अनुमान के अनुसार, प्रदेश की कुल आबादी 24.29 करोड़ और 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या 16.17 करोड़ है। यह अनुमान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की ओर से तैयार किया गया है। इसके आधार पर वयस्क आबादी और दर्ज मतदाताओं के बीच करीब 2.7 करोड़ का अंतर है। यह आंकड़ा जुलाई साल 2020 में जारी जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट पर आधारित है। हालांकि, इस अंतर को सीधे वोटर लिस्ट से बाहर रह गए पात्र लोगों की संख्या नहीं माना जा सकता। नागरिकता, सामान्य निवास, पलायन और जनसंख्या अनुमान में अंतर जैसे कारण भी इस आंकड़े को प्रभावित कर सकते हैं।