‘छात्रों की आवाज दबनी नहीं चाहिए’, जामिया प्रदर्शन पर बोले सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा, ‘BJP नैरेटिव बनाने में एक्सपर्ट’

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा (PC: IANS)
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, क्योंकि छात्रों की आवाज दबनी नहीं चाहिए। आशुतोष वर्मा ने कहा कि जामिया में छात्र संघ पहले भी मेस, हॉस्टल और फीस स्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर छात्रों की आवाज उठाता रहा है। ऐसे में छात्र संघ के चुनाव कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव कराने के पक्ष में है।
'फ्री कश्मीर' के मुद्दे पर आशुतोष वर्मा ने कहा कि इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति ऐसी बात करता है तो यह गलत है। कश्मीर भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी यह दिखाने की कोशिश करती है कि इंडिया गठबंधन के लोग भारत विरोधी ताकतों के साथ हैं, जबकि हकीकत इससे अलग है। वर्मा के मुताबिक, बीजेपी इस तरह की बातें फैलाकर लोगों के बीच एक अलग छवि बनाने की कोशिश करती है।
वहीं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि वहां लंबे समय से चुनाव नहीं हुए हैं। छात्र संघ हॉस्टल, मेस और फीस जैसे मुद्दों पर छात्रों की बात रखता रहा है। इसलिए यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव कराने के पक्ष में है।
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