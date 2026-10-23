53 दिन से धरना, अब राजभर के दरबार में गुहार: 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को संशोधित परिणाम का इंतजार

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे तूफान सिंह ने बताया कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण से जुड़ी विसंगति को लेकर अभ्यर्थी कई वर्षों से न्याय की मांग उठा रहे हैं। उनके मुताबिक, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश के अनुसार ओबीसी अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी का लाभ देते हुए 150 में से 60 अंक यानी 40 प्रतिशत के आधार पर परिणाम संशोधित किया जाना चाहिए। इसके बाद नियमों के तहत पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। अभ्यर्थियों ने दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित निर्धारित आरक्षण एवं अन्य पात्रता प्रावधानों का लाभ दिए जाने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में लागू नियमों के अनुरूप सभी संबंधित श्रेणियों के दावों की समीक्षा की जानी चाहिए। अभ्यर्थियों की मांग है कि आयोग के आदेश और लागू नियमों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करते हुए संशोधित परिणाम जारी किया जाए।