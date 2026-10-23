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जानिए कौन हैं आकाश अग्रवाल, MLC वोटिंग के बीच फूट-फूटकर रोए; बोले- इस्लाम कुबूल कर लूंगा

SP Candidate Akash Agrawal: जानिए कौन हैं यूपी MLC चुनाव में फूट-फूटकर रोने वाले प्रत्याशी आकाश अग्रवाल। प्रशासन पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाते हुए कहा कि, "मैं इस्लाम कुबूल कर लूंगा।"
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लखनऊ

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Mohsina Bano

Updated: 23 Oct 2026, 6:43 PM IST

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UP MLC Elections 2026: उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव की 11 सीटों पर शुक्रवार को चल रहे मतदान के बीच सियासी माहौल अचानक से गरमा गया। आगरा से समाजवादी पार्टी के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी आकाश अग्रवाल वोटिंग के दौरान कैमरे के सामने फूट-फूटकर रो पड़े। उन्होंने प्रशासन और सत्ताधारी दल पर बूथ कैप्चरिंग और परिवार को परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने धर्म परिवर्तन करने तक की चेतावनी दे डाली। सिलसिलेवार जानिए क्या है पूरा मामला।

'शाही ईदगाह में अपना धर्म परिवर्तन कराऊंगा'

सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने रोते हुए मीडिया से कहा कि, "मैं अगले महीने लखनऊ जाकर शाही ईदगाह में अपना धर्म परिवर्तन कराऊंगा। उन्होंने कहा कि मुझे अब हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने एक अधिकारी का जिक्र करते हुए कहा कि अधिकारी ने मुझसे कहा कि आप एमएलसी प्रत्याशी ही तो हो खुदा तो नहीं हो। इस पर मैंने उस अधिकारी से कहा कि मैंने अब अपना खुदा ही बदल लिया है।"

ऐसा लग रहा जैसे मैं पाकिस्तान से आया आतंकी हूं

आकाश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि 12 जिलों में उनके प्रबंधकों समर्थकों और परिवार को लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन जब चाहे किसी को भी उठा लेता है गालियां देता है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे वाकई ऐसा महसूस होने लगा है कि मैं पाकिस्तान से आया हुआ कोई आतंकवादी हूं। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग चाहें तो मुझ पर ड्रग्स या हथियार रखकर भी मुझे जेल भिजवा सकते हैं। मुझे आजीवन कारावास दे दिया जाए बस मेरे समर्थकों को छोड़ दिया जाए।

प्रशासन पर लगाए खुलेआम बूथ कैप्चरिंग के आरोप

आकाश ने प्रशासन और सत्ताधारी दल के इशारे पर खुलेआम बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि खेरागढ़ के बूथ नंबर 20 को प्रत्याशी के भतीजे ने लूट लिया और उन्होंने इसका वीडियो कमिश्नर को भेज दिया है। उन्होंने छाता के बूथ नंबर 40 और एक अन्य बूथ नंबर 10 पर भी BJP प्रत्याशी द्वारा कैप्चरिंग की कोशिश का आरोप लगाया।

कौन हैं सपा प्रत्याशी डॉ आकाश अग्रवाल

  • आकाश अग्रवाल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के रहने वाले हैं।
  • वह पहले निर्दलीय MLC भी रह चुके हैं। उन्होंने साल 2020 में हुए शिक्षक एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को करारी शिकस्त दी थी।
  • अक्टूबर 2026 में होने वाले एमएलसी चुनाव से ठीक पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा।
  • सपा में शामिल होने के बाद पार्टी ने उन्हें आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन सीट से अपना आधिकारिक उम्मीदवार बनाया है।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की कुल 11 सीटों पर आज (23 अक्टूबर, 2026) 4 बजे तक मतदान किया गया। इन स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में लखनऊ डिवीजन ग्रेजुएट्स, वाराणसी डिवीजन ग्रेजुएट्स, आगरा डिवीजन ग्रेजुएट्स, मेरठ डिवीजन ग्रेजुएट्स और इलाहाबाद-झांसी डिवीजन ग्रेजुएट्स सीट शामिल हैं। अब मतगणना के बाद 27 अक्तूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। 

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23 Oct 2026, 6:43 PM IST

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