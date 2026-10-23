जानिए कौन हैं आकाश अग्रवाल, MLC वोटिंग के बीच फूट-फूटकर रोए; बोले- इस्लाम कुबूल कर लूंगा

आकाश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि 12 जिलों में उनके प्रबंधकों समर्थकों और परिवार को लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन जब चाहे किसी को भी उठा लेता है गालियां देता है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे वाकई ऐसा महसूस होने लगा है कि मैं पाकिस्तान से आया हुआ कोई आतंकवादी हूं। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग चाहें तो मुझ पर ड्रग्स या हथियार रखकर भी मुझे जेल भिजवा सकते हैं। मुझे आजीवन कारावास दे दिया जाए बस मेरे समर्थकों को छोड़ दिया जाए।