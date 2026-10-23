दिल्ली कूच की तैयारी में यूपी कांग्रेस, 1 नवंबर की महारैली के लिए दो लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य

प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला, शहर, ब्लॉक और मंडल स्तर के पदाधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों, अग्रिम संगठनों, विभागों, प्रकोष्ठों और समर्पित कार्यकर्ताओं से तैयारियों में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। पार्टी की योजना है कि स्थानीय इकाइयां आपसी समन्वय के जरिए दिल्ली जाने वाले कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाएं और महारैली के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अब कांग्रेस नेतृत्व की नजर 25 से 27 अक्टूबर के बीच होने वाली प्रयाग, ब्रज और पश्चिम जोन की बैठकों पर है। इन बैठकों के बाद तैयारियों की दिशा और संगठनात्मक गतिविधियों को और स्पष्ट किया जाएगा। पार्टी ने एक नवंबर की महारैली के लिए उत्तर प्रदेश से दो लाख कांग्रेसजनों को जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में छह जोन की इकाइयों, जिला संगठनों और नियुक्त सह-प्रभारियों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।