अमीनाबाद ज्वेलरी शोरूम की सील खोलने पर LDA में हलचल, PCS अधिकारी से जवाब तलब; जांच के आदेश

अमीनाबाद क्षेत्र में स्थित अजीत ज्वेलरी शोरूम की सील खोलने से जुड़ा मामला अब LDA के प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। सामने आई जानकारी के अनुसार, प्राधिकरण के आदेश में कथित रूप से हेरफेर कर सील खोलने की प्रक्रिया पूरी कराए जाने की आशंका जताई गई है। इस मामले में यह जांच का विषय है कि आदेश किस स्तर पर तैयार हुआ, उसमें क्या बदलाव किए गए और संबंधित कार्रवाई के लिए किस अधिकारी की अनुमति ली गई थी। किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को सील करने या उसकी सील खोलने की प्रक्रिया प्राधिकरण के नियमों और सक्षम अधिकारी के आदेश के तहत पूरी की जाती है। ऐसे में आदेश की प्रमाणिकता, उसकी मूल प्रति और उस पर दर्ज तारीखों का मिलान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, कथित फर्जीवाड़े के संबंध में अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने और दस्तावेजों की पुष्टि के बाद ही सामने आएगा।