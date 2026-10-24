CCTV में देर रात घर लौटती दिखीं श्रद्धा दुबे, शिवा के गिरने की घटना पर पड़ोसी ने उठाए सवाल

Shraddha Dubey CCTV: श्रद्धा दुबे से जुड़े मामले में एक नया CCTV फुटेज सामने आने की बात कही जा रही है। दावा है कि इस फुटेज में श्रद्धा देर रात पार्टी से लौटती दिखाई दे रही हैं। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद आसपास के लोगों के बयान और उस समय की गतिविधियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पड़ोसी अजय राय ने श्रद्धा की दिनचर्या, व्यवहार और इमारत में कैमरे लगाए जाने के दौरान हुई आपत्तियों को लेकर कई दावे किए हैं। हालांकि, फुटेज में दिखाई देने वाली गतिविधियों और पड़ोसी की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।