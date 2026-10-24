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CCTV में देर रात घर लौटती दिखीं श्रद्धा दुबे, शिवा के गिरने की घटना पर पड़ोसी ने उठाए सवाल

Shraddha Dubey Latest News:लखनऊ में श्रद्धा दुबे से जुड़े मामले में नया CCTV फुटेज सामने आने का दावा है। पड़ोसी अजय राय ने उनकी दिनचर्या और शिवा के गिरने को लेकर सवाल उठाए।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Updated: 24 Oct 2026, 3:25 PM IST

शिवा के गिरने की परिस्थितियों को लेकर सवाल, पूरे CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच जरूरी। (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )

शिवा के गिरने की परिस्थितियों को लेकर सवाल, पूरे CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच जरूरी। (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )

Shraddha Dubey CCTV: श्रद्धा दुबे से जुड़े मामले में एक नया CCTV फुटेज सामने आने की बात कही जा रही है। दावा है कि इस फुटेज में श्रद्धा देर रात पार्टी से लौटती दिखाई दे रही हैं। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद आसपास के लोगों के बयान और उस समय की गतिविधियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पड़ोसी अजय राय ने श्रद्धा की दिनचर्या, व्यवहार और इमारत में कैमरे लगाए जाने के दौरान हुई आपत्तियों को लेकर कई दावे किए हैं। हालांकि, फुटेज में दिखाई देने वाली गतिविधियों और पड़ोसी की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।

देर रात पार्टी से लौटने का CCTV फुटेज

मामले से जुड़ी जानकारी के अनुसार, सामने आए बताए जा रहे CCTV फुटेज में श्रद्धा दुबे देर रात पार्टी से लौटती नजर आती हैं। इस फुटेज को उनकी गतिविधियों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, उपलब्ध विवरण में वीडियो की सटीक तारीख, रिकॉर्डिंग का समय और फुटेज की पूरी अवधि की जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में केवल इस दृश्य के आधार पर उनकी दिनचर्या या मामले से जुड़े किसी अन्य घटनाक्रम के बारे में अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

पड़ोसी अजय राय ने दिनचर्या को लेकर किए दावे

पड़ोसी अजय राय के मुताबिक, श्रद्धा दुबे की दिनचर्या सामान्य समय से अलग थी। उनका दावा है कि श्रद्धा की सक्रियता अक्सर रात करीब 11 बजे से सुबह चार बजे तक रहती थी और वह दिन में सोती थीं। अजय राय ने यह भी आरोप लगाया कि श्रद्धा का आसपास के लोगों के साथ अक्सर विवाद होता था और वह कथित तौर पर लोगों पर धौंस जमाने, गाली-गलौज करने तथा झगड़ा करने जैसी हरकतें करती थीं। ये बातें अजय राय की ओर से लगाए गए आरोप हैं।

कैमरे लगने पर आपत्ति का भी किया जिक्र

अजय राय ने बताया कि जब इमारत या आसपास के हिस्से में CCTV कैमरे लगवाए गए थे, तब श्रद्धा की ओर से कथित तौर पर आपत्ति जताई गई थी। उनके बयान के अनुसार, कैमरे लगाए जाने को लेकर उस समय असहमति सामने आई थी।

शिवा के गिरने को लेकर उठे सवाल

अजय राय के बयान में शिवा से जुड़ा एक घटनाक्रम भी सामने आया है। उनके मुताबिक, शिवा कैमरे से करीब एक फुट पीछे गिरा था। इस घटना को लेकर यह सवाल उठाया जा रहा है कि शिवा खुद गिरा था या उसे किसी ने धक्का दिया अथवा फेंका था। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि उस समय वास्तव में क्या हुआ था। इस पहलू को स्पष्ट करने के लिए पूरे CCTV फुटेज की जांच, घटना से पहले और बाद की गतिविधियों का मिलान तथा संबंधित लोगों के बयान महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

वर्ष 2020 से चौथी मंजिल पर रहने की जानकारी

अजय राय के अनुसार, श्रद्धा दुबे वर्ष 2020 से वहां रह रही थीं और उनका निवास इमारत की चौथी मंजिल पर था। पड़ोसी ने अपने बयान में उनके व्यवहार और आसपास के लोगों के साथ कथित संबंधों को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने श्रद्धा पर लोगों को अपने प्रभाव में लेने का आरोप लगाया।

डिस्क्लेमर: सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पत्रिका इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।

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Updated on:

24 Oct 2026, 3:25 PM IST

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Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / CCTV में देर रात घर लौटती दिखीं श्रद्धा दुबे, शिवा के गिरने की घटना पर पड़ोसी ने उठाए सवाल

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