Lawyer Chambers in Kaiserbagh: कोर्ट के निर्देश पर कैसरबाग में कार्रवाई की तैयारी, वकीलों के चैंबर हटाने के लिए मांगा पुलिस बल

LMC Action: राजधानी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम प्रशासन एक बार फिर कार्रवाई करने की तैयारी में है। कैसरबाग स्थित नगर निगम कार्यालय के पास बने वकीलों के चिह्नित अवैध चैंबरों को हटाने के लिए रविवार को अभियान चलाया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई न्यायालय के निर्देश पर की जा रही है। अभियान को लेकर नगर निगम प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। चिह्नित चैंबरों को हटाने के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए जिला प्रशासन से पुलिस बल की मांग भी की गई है। अधिकारियों का कहना है कि पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध होने के बाद चिह्नित निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले 30 अगस्त को भी नगर निगम की ओर से इस संबंध में अभियान चलाया गया था। अब शेष चैंबरों को हटाने की तैयारी है।