Lawyer Chambers in Kaiserbagh: कोर्ट के निर्देश पर कैसरबाग में कार्रवाई की तैयारी, वकीलों के चैंबर हटाने के लिए मांगा पुलिस बल

60 से अधिक चिह्नित चैंबरों पर कार्रवाई की तैयारी (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
LMC Action: राजधानी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम प्रशासन एक बार फिर कार्रवाई करने की तैयारी में है। कैसरबाग स्थित नगर निगम कार्यालय के पास बने वकीलों के चिह्नित अवैध चैंबरों को हटाने के लिए रविवार को अभियान चलाया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई न्यायालय के निर्देश पर की जा रही है। अभियान को लेकर नगर निगम प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। चिह्नित चैंबरों को हटाने के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए जिला प्रशासन से पुलिस बल की मांग भी की गई है। अधिकारियों का कहना है कि पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध होने के बाद चिह्नित निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले 30 अगस्त को भी नगर निगम की ओर से इस संबंध में अभियान चलाया गया था। अब शेष चैंबरों को हटाने की तैयारी है।
नगर निगम के जोनल अधिकारी-1 ओपी सिंह के मुताबिक, कैसरबाग स्थित नगर निगम कार्यालय के आसपास 60 से अधिक ऐसे चैंबर चिह्नित किए गए हैं, जिन्हें अवैध माना गया है। इन चैंबरों को हटाने के लिए प्रशासन की ओर से अभियान की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, पहले भी इस क्षेत्र में कार्रवाई की गई थी, लेकिन शेष चिह्नित चैंबरों को हटाने के लिए अब दोबारा अभियान चलाया जाएगा। रविवार सुबह करीब नौ बजे से कार्रवाई शुरू करने की तैयारी है। हालांकि, अभियान का वास्तविक समय और आगे की प्रक्रिया मौके पर उपलब्ध प्रशासनिक व्यवस्था तथा पुलिस बल की उपलब्धता के अनुसार तय होगी।
कैसरबाग क्षेत्र में अवैध चैंबरों को हटाने का मामला पहले भी नगर निगम की कार्रवाई के दायरे में आ चुका है। अधिकारियों के मुताबिक, बीती 30 अगस्त को भी इस संबंध में अभियान चलाया गया था। अब शेष चिह्नित चैंबरों को हटाने की तैयारी की गई है। नगर निगम प्रशासन की ओर से इस कार्रवाई को न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में चिह्नित निर्माणों को हटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की कोशिश है कि अभियान को निर्धारित योजना के अनुसार पूरा किया जाए और कार्रवाई के दौरान किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो।
अवैध चैंबरों को हटाने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना नगर निगम प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण चुनौती होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन से पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, पर्याप्त पुलिस बल मिलने पर चिह्नित चैंबरों को ढहाने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की मौजूदगी का उद्देश्य अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी संभावित विवाद या अवरोध की स्थिति से निपटना होगा। नगर निगम की टीम मौके पर पहुंचकर निर्धारित कार्रवाई करेगी। प्रशासन की ओर से अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की तैयारी की जा रही है। हालांकि, मौके पर कितने पुलिसकर्मी तैनात होंगे और अभियान कितनी देर चलेगा, इस संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।
अधिकारियों के अनुसार, चैंबर हटाने का अभियान न्यायालय के निर्देश के तहत चलाया जा रहा है। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि चिह्नित अवैध निर्माणों को हटाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में की जाने वाली ऐसी कार्रवाई में संबंधित स्थल की पहचान, चिह्नित निर्माणों का विवरण और प्रशासनिक समन्वय महत्वपूर्ण होता है। इस मामले में नगर निगम की ओर से पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है और अब शेष चैंबरों को हटाने की तैयारी है। हालांकि, न्यायालय के आदेश की विस्तृत शर्तों और प्रत्येक चैंबर की स्थिति के बारे में आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर ही स्पष्ट जानकारी दी जा सकती है।
रविवार सुबह प्रस्तावित अभियान के चलते कैसरबाग स्थित नगर निगम कार्यालय के आसपास हलचल रहने की संभावना है। नगर निगम की टीम और पुलिस बल की मौजूदगी में चिह्नित चैंबरों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अभियानों के दौरान आसपास आने-जाने वाले लोगों, अधिवक्ताओं और अन्य संबंधित व्यक्तियों को प्रशासनिक गतिविधियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और मौके पर समन्वय बनाए रखना जरूरी होगा, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने। अभियान के कारण क्षेत्र में यातायात या आवाजाही पर कोई विशेष प्रतिबंध लगाया जाता है या नहीं, इसकी जानकारी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने के बाद ही स्पष्ट होगी।
जोनल अधिकारी-1 ओपी सिंह के मुताबिक, अभियान की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। नगर निगम प्रशासन रविवार सुबह करीब नौ बजे से कार्रवाई शुरू करने की तैयारी में है। हालांकि, चिह्नित अवैध चैंबरों को हटाने की कार्रवाई पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध होने पर ही की जाएगी। ऐसे में अभियान का अगला चरण जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा बल उपलब्ध कराने पर निर्भर करेगा। नगर निगम की योजना शेष चिह्नित चैंबरों को हटाने की है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि रविवार को अभियान निर्धारित समय पर शुरू हो पाता है या पुलिस बल की उपलब्धता के अनुसार इसके समय में बदलाव होता है।
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