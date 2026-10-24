लखनऊ बन रहा देश की पहली एआई सिटी: सीएम योगी बोले-अब यूपी बीमार नहीं, टॉप-3 इकोनॉमी में शुमार

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में आयोजित TechSangam-2026 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की तकनीकी तरक्की, कानून-व्यवस्था और रोजगार को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि लखनऊ देश की पहली एआई सिटी बनने की ओर बढ़ रहा है और प्रदेश को एआई और डेटा सेंटर के प्रमुख हब के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इस अवसर पर क्वांटम फॉरेंसिक्स और विधिक अनुपालन पर आधारित LEXQ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ भी किया गया।