डाकू रत्नाकर से आदिकवि वाल्मीकि तक की विरासत को नया वैभव, यूपी में करोड़ों से संवर रहे रामायण से जुड़े स्थल

Maharishi Valmiki Jayanti: रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की विरासत को संरक्षित करने और उनसे जुड़े पौराणिक स्थलों को नई पहचान दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन के विकास पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पर्यटन विभाग रामायण सर्किट और राम वन-गमन पथ के तहत महर्षि वाल्मीकि से जुड़े स्थलों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के विस्तार की दिशा में काम कर रहा है। चित्रकूट, अयोध्या और इटावा में करोड़ों रुपये की परियोजनाओं के माध्यम से इन धार्मिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि जयंती, 26 अक्टूबर के अवसर पर उनकी साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के इन प्रयासों को विशेष महत्व दिया जा रहा है।