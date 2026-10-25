‘राहुल गांधी रात भर उनके सपनों में आते हैं’, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का BJP पर हमला, रविशंकर प्रसाद को दी रिटायरमेंट की सलाह

Congress MP Imran Masood: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इमरान मसूद ने भाजपा पर चुनाव प्रक्रिया और देश की संवैधानिक संस्थाओं को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। रवि शंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली को लेकर बयान दिया था। जिसपर कांग्रेस सांसद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद पर भी करारा तंज कसा है।