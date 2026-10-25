विद्युत सखियों का कमाल: 3720 करोड़ रुपये के बिजली बिल जमा, 47 करोड़ से ज्यादा कमीशन अर्जित

विद्युत सखियां ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली विभाग और उपभोक्ताओं के बीच संपर्क का माध्यम बन रही हैं। पहले कई उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने के लिए दूर स्थित कार्यालयों या भुगतान केंद्रों तक जाना पड़ता था। स्थानीय स्तर पर विद्युत सखियों की उपलब्धता से उन्हें गांव के आसपास ही भुगतान की सुविधा मिल रही है। इससे समय बचने के साथ आवागमन की परेशानी भी कम हो सकती है। यह व्यवस्था बिजली विभाग के लिए भी उपयोगी साबित हो रही है। विद्युत सखियों के माध्यम से बड़ी संख्या में बिलों का भुगतान डिजिटल प्रक्रिया से किया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भुगतान सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और राजस्व संग्रह में सहयोग मिल रहा है। इस प्रकार योजना महिलाओं की आजीविका के साथ सार्वजनिक सेवाओं को लोगों के करीब लाने का भी माध्यम बन रही है।