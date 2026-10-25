लखनऊ के मंदिर में दिनदहाड़े चोरी, श्रद्धालु बनकर आई महिला देवी के गहने लेकर फरार, CCTV में कैद हुई वारदात

राजधानी लखनऊ के सआदतगंज इलाके में एक मंदिर के भीतर दिनदहाड़े हुई चोरी ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है। आरोप है कि एक महिला श्रद्धालु के वेश में मंदिर में दाखिल हुई और मौका मिलते ही देवी-देवताओं के आभूषण लेकर फरार हो गई। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी महिला की तलाश में जुटी है।



जानकारी के मुताबिक महिला ने मंदिर में स्थापित मां लक्ष्मी की मूर्ति से चांदी का छत्र और नथ उतार ली। इसके अलावा मंदिर में विराजमान श्रीनाथ जी का मुकुट भी गायब बताया जा रहा है। चोरी की जानकारी मिलते ही मंदिर प्रबंधन और श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया।