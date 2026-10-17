ग्रेटर नोएडा में एक ही परिवार के 5 की मौत, पति-पत्नी और 3 बच्चों के शव मिले, एक बेड पर पिता-बेटा, दूसरे पर मां-बेटियां मिलीं

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र के नंगला श्रीपदम गांव में पति-पत्नी और उनके तीन नाबालिग बच्चे घर के अंदर बिस्तर पर मृत मिले। पड़ोसियों ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर सभी को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, मौत की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस आत्महत्या समेत अन्य संभावित पहलुओं से भी मामले की जांच कर रही है।