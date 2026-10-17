ग्रेटर नोएडा में एक ही परिवार के 5 की मौत, पति-पत्नी और 3 बच्चों के शव मिले, एक बेड पर पिता-बेटा, दूसरे पर मां-बेटियां मिलीं

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र के नंगला श्रीपदम गांव में पति-पत्नी और उनके तीन नाबालिग बच्चे घर के अंदर बिस्तर पर मृत मिले। पड़ोसियों ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर सभी को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, मौत की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस आत्महत्या समेत अन्य संभावित पहलुओं से भी मामले की जांच कर रही है।
मृतकों की पहचान महेश (37), उनकी पत्नी ललिता (35), बेटे लड्डू (11), साक्षत (3) और बेटी मिष्टी (7) के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए।
पुलिस के मुताबिक, महेश अपने परिवार के साथ गांव में रहते थे और मजदूरी करके घर का खर्च चलाते थे। शुक्रवार रात परिवार ने करीब 10 बजे खाना खाया था। इसके बाद सभी सोने चले गए।
शनिवार सुबह जब काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला और परिवार का कोई सदस्य बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को अनहोनी की आशंका हुई। वे परिवार को जगाने पहुंचे, लेकिन अंदर से दरवाजा बंद था।
इसके बाद पड़ोसियों ने खिड़की से अंदर झांककर देखा तो परिवार के पांचों सदस्य बिस्तर पर लेटे दिखाई दिए। आवाज लगाने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुई। वहां परिवार के सभी पांच सदस्य अचेत अवस्था में पड़े मिले। घटनास्थल पर उनकी स्थिति देखकर पुलिस ने तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की।
बताया गया कि एक चारपाई पर महेश अपने बड़े बेटे से लिपटे हुए थे। वहीं, दूसरे बिस्तर पर ललिता अपनी दोनों बेटियों के ऊपर हाथ रखकर लेटी हुई थीं। पुलिस के अनुसार, परिवार के सदस्यों के मुंह से झाग निकलने की बात भी सामने आई है।
अस्पताल में डॉक्टरों ने पांचों को मृत घोषित कर दिया। एक ही परिवार के सभी सदस्यों की मौत से गांव में शोक का माहौल है।
पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घर की तलाशी लेकर मौके से साक्ष्य जुटाए। इस दौरान किचन में रखे एक बर्तन में नूडल्स मिले। इसके बाद आशंका जताई गई कि परिवार ने सोने से पहले नूडल्स खाए होंगे।
हालांकि, केवल बर्तन में नूडल्स मिलने से यह साबित नहीं होता कि पांचों की मौत उसी भोजन को खाने से हुई है। पुलिस ने संबंधित बर्तन को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। भोजन के नमूनों और अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद ही इस पहलू पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
इस मामले में फिलहाल दो प्रमुख संभावनाओं की जांच की जा रही है। पहली आशंका यह है कि परिवार की मौत किसी दूषित भोजन या फूड पॉइजनिंग के कारण हुई हो सकती है। दूसरी ओर, पुलिस यह भी पता लगा रही है कि कहीं परिवार ने किसी परेशानी के चलते आत्महत्या तो नहीं की।अभी तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर किसी भी आशंका की पुष्टि नहीं हुई है। मौत की वजह स्पष्ट करने के लिए जांच रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम के निष्कर्ष अहम होंगे।
पुलिस का कहना है कि घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों, परिवार की परिस्थितियों और अन्य जरूरी तथ्यों के आधार पर मामले की पड़ताल की जा रही है। जांच पूरी होने से पहले मौतों की वजह के बारे में कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।
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