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ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों का आतंक, बीटा-1 में दो महिलाओं से चेन लूट

Greater Noida Chain Snatching: ग्रेटर नोएडा के बीटा-1 इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने दो महिलाओं को निशाना बनाकर चेन लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए आरोपियों की पहचान में जुटी है।
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ग्रेटर नोएडा

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Harshul Mehra

Oct 07, 2026

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महिलाओं से चेन की लूट। फोटो-IANS

Greater Noida Chain Snatching: ग्रेटर नोएडा के बीटा-1 इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने अलग-अलग स्थानों पर चेन लूट की दो वारदातों को अंजाम दिया। दोनों घटनाओं के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। एक वारदात में बदमाशों ने पता पूछने के बहाने महिला के गले से चेन लूटने की कोशिश की, लेकिन महिला ने हिम्मत दिखाते हुए चेन पकड़ ली। इसके चलते बदमाश चेन लूटने में कामयाब नहीं हो सके और मौके से फरार हो गए। वहीं, दूसरी घटना बीटा-1 क्षेत्र की सर्विस रोड पर हुई, जहां बाइक सवार बदमाश एक महिला के गले से चेन लूटकर फरार हो गए। दूसरी वारदात की तस्वीरें आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद होने की बात सामने आई है।

पता पूछने के बहाने महिला से चेन लूटने की कोशिश

पहली घटना सेक्टर बीटा-1 के बाहर हुई। बाइक सवार बदमाशों ने महिला से पता पूछने के बहाने बातचीत शुरू की। इसी दौरान उन्होंने महिला के गले में पहनी चेन पर झपट्टा मार दिया।

अचानक हुई इस वारदात से महिला घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। महिला ने चेन को मजबूती से पकड़ लिया और बदमाशों का विरोध किया। महिला के विरोध के चलते बदमाश चेन लेकर भागने में सफल नहीं हो सके और मौके से फरार हो गए।

सर्विस रोड पर महिला से चेन लूटी

दूसरी वारदात बीटा-1 इलाके की सर्विस रोड पर सामने आई। यहां भी बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला को निशाना बनाया। बदमाश महिला के गले से चेन लूटकर तेजी से मौके से फरार हो गए।

घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में भी हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इस वारदात की तस्वीरें आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हैं।

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

दोनों घटनाओं की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। उपलब्ध फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

पुलिस के मुताबिक, संदर्भित प्रकरण में थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा पुलिस टीम का गठन किया गया है। टीम घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है।

इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की भी ली जा रही मदद

पुलिस टीम बदमाशों की पहचान के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता भी ले रही है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई के साथ आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने की प्रक्रिया जारी है।

बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस

लगातार हुई दो चेन लूट की घटनाओं के बाद पुलिस क्षेत्र में गश्त और निगरानी बढ़ाने की दिशा में भी कार्रवाई कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में कैद संदिग्धों की गतिविधियों और उनके आने-जाने के रास्तों की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। पुलिस को उम्मीद है कि सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जल्द ही वारदात का खुलासा किया जा सकेगा।

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Updated on:

07 Oct 2026 03:07 pm

Published on:

07 Oct 2026 03:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों का आतंक, बीटा-1 में दो महिलाओं से चेन लूट

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