ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों का आतंक, बीटा-1 में दो महिलाओं से चेन लूट

महिलाओं से चेन की लूट। फोटो-IANS
Greater Noida Chain Snatching: ग्रेटर नोएडा के बीटा-1 इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने अलग-अलग स्थानों पर चेन लूट की दो वारदातों को अंजाम दिया। दोनों घटनाओं के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। एक वारदात में बदमाशों ने पता पूछने के बहाने महिला के गले से चेन लूटने की कोशिश की, लेकिन महिला ने हिम्मत दिखाते हुए चेन पकड़ ली। इसके चलते बदमाश चेन लूटने में कामयाब नहीं हो सके और मौके से फरार हो गए। वहीं, दूसरी घटना बीटा-1 क्षेत्र की सर्विस रोड पर हुई, जहां बाइक सवार बदमाश एक महिला के गले से चेन लूटकर फरार हो गए। दूसरी वारदात की तस्वीरें आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद होने की बात सामने आई है।
पहली घटना सेक्टर बीटा-1 के बाहर हुई। बाइक सवार बदमाशों ने महिला से पता पूछने के बहाने बातचीत शुरू की। इसी दौरान उन्होंने महिला के गले में पहनी चेन पर झपट्टा मार दिया।
अचानक हुई इस वारदात से महिला घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। महिला ने चेन को मजबूती से पकड़ लिया और बदमाशों का विरोध किया। महिला के विरोध के चलते बदमाश चेन लेकर भागने में सफल नहीं हो सके और मौके से फरार हो गए।
दूसरी वारदात बीटा-1 इलाके की सर्विस रोड पर सामने आई। यहां भी बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला को निशाना बनाया। बदमाश महिला के गले से चेन लूटकर तेजी से मौके से फरार हो गए।
घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में भी हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इस वारदात की तस्वीरें आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हैं।
दोनों घटनाओं की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। उपलब्ध फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
पुलिस के मुताबिक, संदर्भित प्रकरण में थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा पुलिस टीम का गठन किया गया है। टीम घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है।
पुलिस टीम बदमाशों की पहचान के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता भी ले रही है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई के साथ आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने की प्रक्रिया जारी है।
लगातार हुई दो चेन लूट की घटनाओं के बाद पुलिस क्षेत्र में गश्त और निगरानी बढ़ाने की दिशा में भी कार्रवाई कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में कैद संदिग्धों की गतिविधियों और उनके आने-जाने के रास्तों की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। पुलिस को उम्मीद है कि सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जल्द ही वारदात का खुलासा किया जा सकेगा।
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