पूजा के लिए फूल तोड़ने बालकनी में गए पिता-बेटे, 23वीं मंजिल से गिरकर दोनों की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Greater Noida News:ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसायटी में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया। यहां 23वीं मंजिल की बालकनी से गिरकर पिता और उनके 11 साल के बेटे की मौत हो गई। दोनों घर में पूजा की तैयारी कर रहे थे। परिवार को खाटू श्याम मंदिर जाना था और इसके लिए फूल लेने पिता-पुत्र बालकनी में गए थे। इसी दौरान दोनों के साथ यह हादसा हो गया। कुछ ही देर में घर की खुशियां मातम में बदल गईं।