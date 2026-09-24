ग्रेटर नोएडा: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में भीषण आग, 9 लोगों की मौत, CM योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान

ग्रेटर नोएडा बस हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि घायलों को उचित मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने मृतकों के परिजनों से भी बात की और हर संभव मदद देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। फिलहाल पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। आग लगने की वजह और हादसे से जुड़े दूसरे पहलुओं की जांच की जा रही है।