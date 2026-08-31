यमुना एक्सप्रेसवे पर बेकाबू ट्रक ने कार को रौंदा, चार लोगों की मौत, ड्राइवर हिरासत में

जेवर थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर रविवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। नोएडा से आगरा जा रहा ट्रक (नंबर RJ05GB5526) अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए सड़क की दूसरी तरफ जा पहुंचा। यहां नोएडा की ओर आ रही एक कार (नंबर DL9CBB0553) से उसकी सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सवार चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान सभी की मौत हो गई।