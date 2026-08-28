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Greater Noida West News: गार्डों से विवाद के बीच अखिलेश यादव पर टिप्पणी, ग्रेटर नोएडा की महिला पर सपा नेता ने दर्ज कराया केस

Greater Noida West की आम्रपाली सेंचुरियन पार्क सोसायटी में गार्डों से विवाद के दौरान अखिलेश यादव पर कथित अभद्र टिप्पणी का मामला सामने आया है। सपा जिलाध्यक्ष की शिकायत पर पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।
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ग्रेटर नोएडा

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Dimple Yadav

Aug 28, 2026

Greater Noida West News Akhilesh Yadav News Akhilesh Yadav Comment Greater Noida Crime News

महिला के खिलाफ मुकदमा

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली सेंचुरियन पार्क सोसायटी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। गेट पर सुरक्षा गार्डों से बहस और कथित गाली-गलौज के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले में सपा जिलाध्यक्ष सुधीर भाटी की शिकायत पर बिसरख पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

डिलीवरी बॉय को गेट पर रोकने से शुरू हुआ विवाद

बताया जा रहा है कि घटना 25 अगस्त की रात की है। महिला ने ऑनलाइन कुछ सामान मंगाया था। डिलीवरी बॉय सामान लेकर सोसायटी पहुंचा तो सुरक्षा गार्डों ने उसे गेट पर रोक लिया। गार्ड पहचान और एंट्री से जुड़ी औपचारिकता पूरी कर रहे थे। इसी दौरान महिला वहां पहुंच गई और डिलीवरी बॉय को रोके जाने को लेकर सुरक्षा कर्मियों से बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते बातचीत विवाद में बदल गई। आरोप है कि महिला ने गार्डों के साथ गाली-गलौज की और काफी देर तक सोसायटी गेट पर हंगामा किया।

गार्डों ने लगाए मारपीट के आरोप

विवाद के दौरान सुरक्षा गार्डों ने महिला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि महिला ने कथित तौर पर एक गार्ड को थप्पड़ मारा। इसके अलावा कुर्सी पर बैठे दूसरे सुरक्षा कर्मी को लात मारने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया गया है। गार्डों ने यह भी आरोप लगाया कि महिला ने बहस के दौरान उनके लिए अपमानजनक और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। पुलिस अब इन आरोपों की भी जांच कर रही है।

अखिलेश यादव पर टिप्पणी से बढ़ा मामला

विवाद के बीच महिला पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी करने का भी आरोप है। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला और चर्चा में आ गया। वीडियो सामने आने के बाद सपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी बताई गई। इसके बाद सपा के गौतमबुद्ध नगर जिलाध्यक्ष सुधीर भाटी ने शुक्रवार को बिसरख थाने पहुंचकर महिला के खिलाफ शिकायत दी और कार्रवाई की मांग की।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, वीडियो की भी होगी जांच

शिकायत मिलने के बाद बिसरख पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। घटना से जुड़े वीडियो, मौके पर मौजूद लोगों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि विवाद के दौरान वास्तव में क्या हुआ था। फिलहाल मामले में महिला पर लगाए गए आरोपों की जांच जारी है। गार्डों से विवाद, कथित मारपीट, जातिसूचक टिप्पणी और अखिलेश यादव के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी, इन सभी पहलुओं को पुलिस जांच के दायरे में रख सकती है।

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Updated on:

28 Aug 2026 09:39 am

Published on:

28 Aug 2026 09:39 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / Greater Noida West News: गार्डों से विवाद के बीच अखिलेश यादव पर टिप्पणी, ग्रेटर नोएडा की महिला पर सपा नेता ने दर्ज कराया केस

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