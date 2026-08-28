Greater Noida West News: गार्डों से विवाद के बीच अखिलेश यादव पर टिप्पणी, ग्रेटर नोएडा की महिला पर सपा नेता ने दर्ज कराया केस

शिकायत मिलने के बाद बिसरख पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। घटना से जुड़े वीडियो, मौके पर मौजूद लोगों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि विवाद के दौरान वास्तव में क्या हुआ था। फिलहाल मामले में महिला पर लगाए गए आरोपों की जांच जारी है। गार्डों से विवाद, कथित मारपीट, जातिसूचक टिप्पणी और अखिलेश यादव के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी, इन सभी पहलुओं को पुलिस जांच के दायरे में रख सकती है।