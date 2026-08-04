ग्रेटर नोएडा की चिप फैक्ट्री में भीषण आग, बुझाने के दौरान दीवार गिरी, 2 फायरकर्मियों की मौत

Greater Noida Fire: ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-3 औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाली आईएलजीआईएम कंपनी में सोमवार देर रात लगी भीषण आग ने दो फायरकर्मियों की जान ले ली। आग बुझाने के दौरान कंपनी की दीवार और लोहे का बीम अचानक गिर गया, जिससे पांच फायरकर्मी मलबे में दब गए। हादसे में दो फायरकर्मियों की मौत हो गई, जबकि तीन घायल हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है।