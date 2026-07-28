ग्रेटर नोएडा में पुलिस का बड़ा एक्शन! गौकशी आरोपी से मुठभेड़, पैर में गोली लगते ही गिरफ्तार; हथियार और संदिग्ध सामान बरामद

Greater Noida Encounter: दनकौर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में गौकशी के मामले में वांछित एक आरोपी घायल हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मौके से हथियारों के साथ कई संदिग्ध सामान बरामद किए हैं। वहीं, उसके तीन साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है।