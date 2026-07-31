Greater Noida: चोरी के मोबाइलों के साथ दो शातिर गिरफ्तार, पुलिस ने बाइक भी की जब्त

चोरी के मोबाइलों के साथ दो शातिर गिरफ्तार। फोटो-IANS
Greater Noida: ग्रेटर नोएडा की थाना सूरजपुर पुलिस ने मोबाइल चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से विभिन्न कंपनियों के 12 चोरी के मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क और अन्य चोरी की घटनाओं की भी जांच कर रही है।
पुलिस के अनुसार, 31 जुलाई 2026 को थाना सूरजपुर पुलिस की टीम रेलवे लाइन के पास नियमित वाहन और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रही थी। इसी दौरान दो युवकों की गतिविधियां संदिग्ध दिखाई देने पर उन्हें रोककर पूछताछ की गई। तलाशी के दौरान उनके पास से बड़ी संख्या में चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए, जिसके बाद दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मेरठ के लोहियानगर निवासी अरमान उर्फ गब्बर, पुत्र मोहम्मद अय्यूब, और दनकौर के विलासपुर निवासी साहिल उर्फ बेबे, पुत्र युनुस, के रूप में हुई है। वर्तमान में साहिल सूरजपुर की राशिद कॉलोनी में रह रहा था। पुलिस ने दोनों के कब्जे से अलग-अलग कंपनियों के 12 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इसके अलावा चोरी की वारदातों में इस्तेमाल की जा रही एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है।
प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को आशंका है कि दोनों आरोपी लंबे समय से मोबाइल चोरी की घटनाओं में सक्रिय थे। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि उन्होंने किन-किन क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया और इस नेटवर्क में उनके साथ अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं। जांच एजेंसियां आरोपियों के संपर्कों और उनके आपराधिक नेटवर्क की भी पड़ताल कर रही हैं।
पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास पहले से रहा है। साहिल उर्फ बेबे के खिलाफ लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं अरमान उर्फ गब्बर के खिलाफ गौतमबुद्धनगर के बीटा-2 और सूरजपुर थानों में चोरी, अवैध हथियार रखने, चोरी का सामान रखने सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों आरोपी पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं।
थाना सूरजपुर पुलिस ने बताया कि बरामद किए गए मोबाइल फोन के वास्तविक मालिकों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद संबंधित लोगों को उनके मोबाइल वापस सौंपे जाएंगे। इसके साथ ही पुलिस यह भी जांच कर रही है कि बरामद मोबाइल किन-किन मामलों से जुड़े हुए हैं और क्या इनका संबंध अन्य जिलों में दर्ज चोरी की घटनाओं से भी है।
गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के आधार पर मोबाइल चोरी के अन्य मामलों का भी खुलासा हो सकता है।
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि बाजार, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अपने मोबाइल फोन और कीमती सामान की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतें। यदि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
बड़ी खबरेंView All
ग्रेटर नोएडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग