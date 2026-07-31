Greater Noida: चोरी के मोबाइलों के साथ दो शातिर गिरफ्तार, पुलिस ने बाइक भी की जब्त

पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास पहले से रहा है। साहिल उर्फ बेबे के खिलाफ लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं अरमान उर्फ गब्बर के खिलाफ गौतमबुद्धनगर के बीटा-2 और सूरजपुर थानों में चोरी, अवैध हथियार रखने, चोरी का सामान रखने सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों आरोपी पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं।