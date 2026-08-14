Greater Noida: शाहबेरी की फर्नीचर दुकान में रात को लगी आग, अंदर सो रहे दो युवक फंसे; एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल

दमकल कर्मियों ने जब दुकान के अंदर जाकर तलाश शुरू की तो वहां दो युवक बेहोशी की हालत में मिले। दोनों को बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल भेजा गया। इनकी पहचान अल्तमस और अमन के रूप में हुई। डॉक्टरों ने जांच के बाद अल्तमस को मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक उसकी मौत धुएं के कारण दम घुटने से हुई। अमन की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेजा गया।