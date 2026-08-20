ग्रेटर नोएडा वेस्ट: जिम में लगी भीषण आग, छत पर फंसे 5 लोगों को दमकल ने बचाया; रेस्क्यू में CFO भी घायल

फिलहाल आग किस वजह से लगी, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। यह भी देखा जा रहा है कि आग लगने के समय जिम में सुरक्षा के क्या इंतजाम थे। घटना में राहत की सबसे बड़ी बात यह रही कि धुआं भरने के बावजूद छत पर फंसे पांचों लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। अगर रेस्क्यू में थोड़ी भी देरी होती तो हादसा और गंभीर हो सकता था।