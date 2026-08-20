20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ग्रेटर नोएडा

ग्रेटर नोएडा वेस्ट: जिम में लगी भीषण आग, छत पर फंसे 5 लोगों को दमकल ने बचाया; रेस्क्यू में CFO भी घायल

Greater Noida Fire News: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के जिम में अचानक भीषण आग लगने से पांच लोग छत पर फंस गए। दमकल टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि रेस्क्यू के दौरान CFO भी घायल हो गए।
2 min read
Google source verification

ग्रेटर नोएडा

image

Imran Sheikh

Aug 20, 2026

Greater Noida Fire News

जिम में लगी आग के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी दमकल टीम। (फोटो सोर्स-IANS)

Fire Rescue Greater Noida:ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-1 में गुरुवार सुबह एक जिम में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग दूसरी मंजिल पर लगी और देखते ही देखते अंदर धुआं भर गया। हालात ऐसे हो गए कि जिम में मौजूद पांच लोग बाहर नहीं निकल पाए और छत पर फंस गए। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

यह घटना ऐस सिटी के पास बने एक फिटनेस जिम की है। आग की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम वहां पहुंच गई। गौतमबुद्धनगर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया।

आग से ज्यादा धुएं ने बढ़ाई परेशानी

मौके पर पहुंची दमकल टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती आग से ज्यादा जिम के अंदर भरा धुआं था। धुआं इतना ज्यादा था कि बिना सुरक्षा उपकरण के अंदर जाना मुश्किल था। इसके बाद दमकलकर्मी बीए सेट पहनकर अंदर दाखिल हुए।

इसी दौरान पता चला कि पांच लोग छत की तरफ फंसे हुए हैं। दमकलकर्मियों ने सावधानी से उन्हें बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू की। कुछ देर की मशक्कत के बाद सभी पांच लोगों को सुरक्षित नीचे लाया गया।

क्रेन से तोड़े गए शीशे, फिर निकला धुआं

जिम के अंदर धुआं कम करने के लिए दमकल टीम ने क्रेन की मदद ली। जिम के शीशे तोड़े गए, जिससे अंदर जमा धुआं बाहर निकल सके। इसके बाद फायरकर्मियों के लिए आग बुझाने का काम कुछ आसान हुआ।

आग पर काबू पाने के लिए करीब पांच दमकल गाड़ियों को लगाया गया। काफी देर तक चले ऑपरेशन के बाद आग पूरी तरह बुझा दी गई।

लोगों को बचाते समय CFO भी घायल

रेस्क्यू और वेंटिलेशन के दौरान गौतमबुद्धनगर के CFO को भी चोट लग गई। बताया जा रहा है कि शीशा तोड़ने और बचाव अभियान के दौरान उन्हें सामान्य चोट आई। हालांकि उनकी हालत को लेकर किसी गंभीर खतरे की बात सामने नहीं आई है।

घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी।

आग की वजह अभी साफ नहीं

फिलहाल आग किस वजह से लगी, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। यह भी देखा जा रहा है कि आग लगने के समय जिम में सुरक्षा के क्या इंतजाम थे। घटना में राहत की सबसे बड़ी बात यह रही कि धुआं भरने के बावजूद छत पर फंसे पांचों लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। अगर रेस्क्यू में थोड़ी भी देरी होती तो हादसा और गंभीर हो सकता था।

80वें स्वतंत्रता दिवस पर पर्यावरण संरक्षण पहल: बन्नी क्षेत्र में 20 ब्लैकबक का हुआ सफल पुनर्वास

ये भी पढ़ें
Banni grassland 20 blackbuck rewilding conservation initiative

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

fire accident

fire incident

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2026 01:02 pm

Published on:

20 Aug 2026 01:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / ग्रेटर नोएडा वेस्ट: जिम में लगी भीषण आग, छत पर फंसे 5 लोगों को दमकल ने बचाया; रेस्क्यू में CFO भी घायल

बड़ी खबरें

View All

ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Greater Noida: शाहबेरी की फर्नीचर दुकान में रात को लगी आग, अंदर सो रहे दो युवक फंसे; एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल

Shahberi Furniture Market Fire
ग्रेटर नोएडा

ग्रेटर नोएडा की चिप फैक्ट्री में भीषण आग, बुझाने के दौरान दीवार गिरी, 2 फायरकर्मियों की मौत

Greater Noida Fire
ग्रेटर नोएडा

जिस आग से लोगों को बचाने पहुंचे, उसी में गई 2 दमकलकर्मियों की जान; ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा

Greater Noida Fire News
ग्रेटर नोएडा

Greater Noida: चोरी के मोबाइलों के साथ दो शातिर गिरफ्तार, पुलिस ने बाइक भी की जब्त

greater noida mobile theft gang busted 12 stolen phones recovered
ग्रेटर नोएडा

कॉलेज कैंपस तक पहुंची विदेशी ड्रग्स की सप्लाई चेन ध्वस्त! 15 लाख का माल जब्त; ग्रेटर नोएडा में नेटवर्क बेनकाब

Foreign drug supply chain reaching college campuses destroyed Greater Noida
ग्रेटर नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.