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ग्रेटर नोएडा

एनकाउंटर का ढेर हुआ 6 साल की बच्ची के साथ दुराचार करने वाला आरोपी; पीड़ित परिवार ने क्या कुछ कहा?

6 Year Old Girl Murder Case Update: ग्रेटर नोएडा में छह साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में आरोपी बलराज पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस के मुताबिक, चाकू बरामदगी के दौरान आरोपी ने रिवॉल्वर से फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में वह घायल हुआ और अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
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ग्रेटर नोएडा

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Harshul Mehra

Aug 30, 2026

greater noida 6 year old girl murder accused encounter

प्रतीकात्मक तस्वरी। फोटो सोर्स- पत्रिका

6 Year Old Girl Murder Case Update:उत्तर प्रदेशके ग्रेटर नोएडा में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी बलराज को मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका था और पूछताछ के दौरान उसने बच्ची की हत्या की बात कबूल की थी। इसके बाद पुलिस टीम उसे वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद करने के लिए उसकी निशानदेही पर एक स्थान पर लेकर गई थी। इसी दौरान आरोपी ने कथित तौर पर झाड़ियों में छिपाकर रखी रिवॉल्वर निकालकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बलराज को गोली लगी। उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान आरोपी की गोली लगने से एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है।

ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र में हुई थी वारदात

यह मामला ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को आरोपी ने छह साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ लिया और उसे एक मकान में ले गया। आरोप है कि वहां उसने चाकू के बल पर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने बच्ची के शव को एक बोरी में रखा और उसे खेत में फेंक दिया। शव को बोरी में ले जाते हुए आरोपी CCTV कैमरे में कैद हो गया था।

बच्ची के लापता होने के बाद शुरू हुई जांच

बच्ची के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इलाके में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। फुटेज की जांच के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने आरोपी बलराज को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान उसने बच्ची की हत्या की बात स्वीकार कर ली।

चाकू बरामद करने गई पुलिस टीम पर फायरिंग का दावा

पुलिस के अनुसार, आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद करने के लिए पुलिस टीम उसे झाड़ियों के पास लेकर गई थी। पुलिस का दावा है कि इसी दौरान बलराज ने वहां पहले से छिपाकर रखी रिवॉल्वर निकाल ली और पुलिसकर्मियों पर गोली चला दी। फायरिंग में एक कॉन्स्टेबल घायल हो गया। इसके बाद पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। पुलिस की गोली लगने से बलराज घायल हो गया।

जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

मुठभेड़ के दौरान घायल हुए आरोपी को पुलिस तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंची। हालांकि, वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मुठभेड़ की घटना के संबंध में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है।

पहले से कई गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी था बलराज

पुलिस के मुताबिक, बलराज का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। जांच में उसके खिलाफ तीन दुष्कर्म और हत्या के मामलों के अलावा एक अन्य हत्या का मामला भी सामने आया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी कई आपराधिक मामलों में जेल भी जा चुका था। पुलिस अब उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य मामलों में उसकी भूमिका की भी जांच कर रही है।

आरोपी के एनकाउंटर पर परिवार ने जताई संतुष्टि

बलराज के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित बच्ची के परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जताया। बच्ची के चाचा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें पुलिस पर भरोसा था। परिवार की ओर से कहा गया कि आरोपी पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति का था और घटना के बाद से वे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। परिवार ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिला है।

परिवार ने यूपी पुलिस की कार्रवाई को सराहा

बच्ची के चाचा ने कहा कि पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया। उन्होंने यूपी पुलिस के काम की भी तारीफ की। परिजनों के मुताबिक, बच्ची के साथ हुई घटना ने पूरे परिवार को झकझोर दिया था। आरोपी के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद परिवार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अब मामले में न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

6 साल की बच्ची की हत्या! आरोपी पुलिस हिरासत में; ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला जानिए

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Updated on:

30 Aug 2026 04:30 pm

Published on:

30 Aug 2026 04:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / एनकाउंटर का ढेर हुआ 6 साल की बच्ची के साथ दुराचार करने वाला आरोपी; पीड़ित परिवार ने क्या कुछ कहा?

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