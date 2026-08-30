एनकाउंटर का ढेर हुआ 6 साल की बच्ची के साथ दुराचार करने वाला आरोपी; पीड़ित परिवार ने क्या कुछ कहा?

6 Year Old Girl Murder Case Update:उत्तर प्रदेशके ग्रेटर नोएडा में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी बलराज को मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका था और पूछताछ के दौरान उसने बच्ची की हत्या की बात कबूल की थी। इसके बाद पुलिस टीम उसे वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद करने के लिए उसकी निशानदेही पर एक स्थान पर लेकर गई थी। इसी दौरान आरोपी ने कथित तौर पर झाड़ियों में छिपाकर रखी रिवॉल्वर निकालकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।