Greater Noida News: एंट्री-एग्जिट पास बनवाने पहुंची छात्रा से विवाद, फोन छीनने और बदसलूकी का आरोप, दोनों ओर से केस दर्ज

रबूपुरा थाना पुलिस के मुताबिक, दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने सोसायटी में लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग भी देखी है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती CCTV जांच में छात्रा के मारपीट के आरोपों की पुष्टि करने वाला कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि जांच पूरी हो गई है। पुलिस अन्य उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। शुक्रवार देर शाम तक मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी।