Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा की सोसायटी में गार्डों से विवाद के बाद महिला ने तोड़ी चुप्पी, बोली- ‘मुझे कोई पछतावा नहीं’

वायरल वीडियो में गार्डों से बहस और आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर महिला ने कहा कि वह उस समय बेहद गुस्से में थीं और शराब भी पी रखी थी। उन्होंने अपने व्यवहार पर अफसोस जताने या माफी मांगने से इनकार किया। उनका कहना है कि वह मानती हैं कि वह गुस्से में थीं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके साथ पहले से गलत व्यवहार किया जा रहा था। महिला ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि वह शिक्षित परिवार से आती हैं, लेडी श्रीराम कॉलेज से पढ़ी हैं और मॉडलिंग भी कर चुकी हैं। फिलहाल वह इवेंट्स से जुड़ी हैं और अपना कपड़ों का ब्रांड भी चलाती हैं।