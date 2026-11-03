‘हम इस साल दिवाली नहीं मनाएंगे’, PNB में 10.24 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप, ग्राहकों ने आंदोलन जारी रखने की दी चेतावनी

ग्रेटर नोएडा के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का मामला 27 अक्टूबर को सामने आया था। कुछ ग्राहक बैंक से पैसे निकालने पहुंचे तो उन्हें अपने खातों में रकम कम मिली। जांच में बैंक की पूर्व कर्मचारी दीपांशी पर छह अधिकारियों की लॉगिन आईडी का इस्तेमाल कर पैसे दूसरे खातों में भेजने का आरोप लगा। पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और आठ कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। मामले की जांच CBI ने भी शुरू कर दी है। अब तक 50 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं। इनमें से 16 ग्राहकों को छह करोड़ रुपये वापस किए जा चुके हैं। सोमवार को भी ग्राहकों ने बैंक के बाहर प्रदर्शन किया।