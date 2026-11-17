रश्मि के पिता मंगलवार सुबह से लगातार उन्हें फोन कर रहे थे। आमतौर पर रश्मि फोन जल्दी उठा लेती थीं, लेकिन सुबह 7 बजे के बाद कई बार कॉल करने के बावजूद जब उनकी बेटी ने फोन नहीं उठाया तो पिता को चिंता हुई। उन्होंने रश्मि के साथ तैनात एक अन्य महिला दरोगा को फोन कर पूरी बात बताई। इसके बाद साथी महिला दरोगा रश्मि के आवास पर पहुंचीं और काफी देर तक दरवाजा खटखटाती रहीं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना थाना प्रभारी कैलाश नाथ को दी।