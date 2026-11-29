Prayagraj Murder Case: प्रयागराज में सैलून के अंदर प्रॉपर्टी डीलर अरविंद पासी की गोली मारकर हत्या के मामले में परिवार ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्नी आरती का कहना है कि परिवार को कई दिनों से धमकियां मिल रही थीं और इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अरविंद अपने दोस्त साजन मेहतर की हत्या के मामले में गवाह था और आरोपियों के खिलाफ केस की पैरवी कर रहा था। हत्या के 60 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।