UP Crime:उत्तर प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रयागराज की एसटीएफ फील्ड यूनिट ने शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में एक पिकअप बोलेरो महिंद्रा से 342 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की कीमत करीब 85.50 लाख रुपये बताई गई है। इस मामले में एसटीएफ ने प्रयागराज के रहने वाले रमेश कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। तस्करों ने गांजे की इस बड़ी खेप को पुलिस की नजरों से बचाने के लिए खाली प्लास्टिक कैरेट के नीचे छिपाकर रखा था। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि गांजा छत्तीसगढ़ के रायपुर से प्रयागराज लाया जा रहा था। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल पिकअप वाहन और एक मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिया है। अब एसटीएफ और स्थानीय पुलिस इस पूरे नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश में जुटी हैं।