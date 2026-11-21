खाली प्लास्टिक कैरेट के नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा था गांजा (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
UP Crime:उत्तर प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रयागराज की एसटीएफ फील्ड यूनिट ने शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में एक पिकअप बोलेरो महिंद्रा से 342 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की कीमत करीब 85.50 लाख रुपये बताई गई है। इस मामले में एसटीएफ ने प्रयागराज के रहने वाले रमेश कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। तस्करों ने गांजे की इस बड़ी खेप को पुलिस की नजरों से बचाने के लिए खाली प्लास्टिक कैरेट के नीचे छिपाकर रखा था। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि गांजा छत्तीसगढ़ के रायपुर से प्रयागराज लाया जा रहा था। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल पिकअप वाहन और एक मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिया है। अब एसटीएफ और स्थानीय पुलिस इस पूरे नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश में जुटी हैं।
एसटीएफ के मुताबिक, प्रदेश में दूसरे राज्यों से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों की गतिविधियों को लेकर लगातार सूचनाएं मिल रही थीं। इस पर एसटीएफ की अलग-अलग इकाइयों को जानकारी जुटाने और तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में प्रयागराज फील्ड यूनिट की टीम भी तस्करी के नेटवर्क पर नजर रख रही थी। पुलिस उपाधीक्षक शैलेश प्रताप सिंह के पर्यवेक्षण और निरीक्षक जय प्रकाश राय के नेतृत्व में टीम को 20 नवंबर 2026 को एक अहम सूचना मिली। जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक पिकअप बोलेरो महिंद्रा में भारी मात्रा में गांजा लादकर प्रयागराज लाया जा रहा है। सूचना में वाहन का नंबर यूपी70क्यूटी8721 भी बताया गया था। इसके बाद एसटीएफ टीम ने बिना देरी किए वाहन को पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी।
मिली सूचना के आधार पर STF की टीम ने चित्रकूट जाने वाली सड़क पर प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में घेराबंदी की। कुछ समय बाद बताए गए नंबर का पिकअप वाहन वहां पहुंचा तो टीम ने उसे रोक लिया। कार्रवाई के दौरान एसीपी बारा वेद व्यास मिश्रा भी मौजूद रहे। वाहन की तलाशी NDPS Act के निर्धारित प्रावधानों के तहत ली गई। शुरुआत में पिकअप में खाली प्लास्टिक कैरेट रखे दिखाई दिए, लेकिन जब उनकी जांच की गई तो उनके नीचे छिपाकर रखा गया गांजा बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक, कुल 342 किलोग्राम गांजा मिला, जिसकी अनुमानित कीमत 85 लाख 50 हजार रुपये है। इसके बाद वाहन चला रहे रमेश कुमार यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। गिरफ्तारी 20 नवंबर की रात करीब 9:45 बजे की गई।
तस्करी का तरीका भी सामने आया है। एसटीएफ की पूछताछ में गिरफ्तार रमेश कुमार यादव ने बताया कि वह एक ऐसे गिरोह से जुड़ा हुआ है, जो छत्तीसगढ़ से गांजा लाकर प्रयागराज और आसपास के जिलों में बेचता है। गिरोह के सदस्य कथित तौर पर दूसरे राज्यों से गांजे की खेप मंगाते थे और फिर उसे अलग-अलग जगहों पर सप्लाई करते थे।
आरोपी के मुताबिक, इस बार भी गांजे को रायपुर से पिकअप में लादकर प्रयागराज लाया जा रहा था। तस्करों ने वाहन में खाली प्लास्टिक कैरेट रखे थे और उनके नीचे गांजे को छिपाया गया था। इस तरह बाहर से देखने पर वाहन सामान्य माल ढोने वाला पिकअप नजर आता था। पुलिस को शक से बचाने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि, बरामदगी के बाद तस्करी का यह तरीका एसटीएफ की कार्रवाई में सामने आ गया।
एसटीएफ की पूछताछ में रमेश कुमार यादव ने बताया कि पिकअप वाहन का मालिक श्याम बहादुर है, जो होलापुर, थाना हंडिया का निवासी बताया गया है। आरोपी के अनुसार, श्याम बहादुर और मुकेश यादव निवासी धनजइया, थाना हंडिया इस तस्करी के काम से जुड़े हुए हैं। रमेश ने बताया कि वाहन मालिक के कहने पर वह पिकअप लेकर रायपुर गया था।
उसके मुताबिक, रायपुर में मुकेश यादव के संपर्क में रहने के दौरान एक व्यक्ति को वाहन सौंपा गया था। उसी व्यक्ति ने खाली प्लास्टिक कैरेट की आड़ में गांजा लोड किया और फिर वाहन वापस कर दिया। इसके बाद मुकेश यादव की ओर से बताए गए स्थान पर खेप पहुंचाने के लिए वह प्रयागराज रवाना हुआ था। पूछताछ में रमेश ने यह भी बताया कि गांजे की खेप तय स्थान तक पहुंचाने के बदले उसे 20 हजार रुपये अलग से मिलने थे। गिरोह के सदस्य तस्करी से होने वाले मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। आरोपी के अनुसार, वह पहले भी कई बार गांजे की सप्लाई कर चुका है। हालांकि, इस पूरे मामले में अन्य लोगों की भूमिका और उनके खिलाफ साक्ष्य जुटाना अब जांच का हिस्सा है।
STF के सामने पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि गिरोह के सदस्य कई वर्षों से गांजे की तस्करी कर रहे हैं। दूसरे राज्यों से गांजा लाकर प्रयागराज और आसपास के इलाकों में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। इस काम में अलग-अलग लोगों की जिम्मेदारी तय होने की बात भी सामने आई है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुट सकती हैं कि गांजे की खेप रायपुर में किससे खरीदी गई थी, उसे प्रयागराज में किन लोगों तक पहुंचाया जाना था और इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल हैं। बरामद मोबाइल फोन से भी संपर्क और बातचीत से जुड़ी अहम जानकारियां मिलने की संभावना है। इस मामले में आगे की जांच के दौरान तस्करी के पूरे नेटवर्क का खुलासा होना बाकी है।
एसटीएफ ने गिरफ्तार रमेश कुमार यादव के खिलाफ शंकरगढ़ थाने में मुकदमा संख्या 266/2026 दर्ज कराया है। उसके खिलाफ NDPS Act की धारा 8/20/27 के तहत कार्रवाई की गई है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया स्थानीय पुलिस की ओर से पूरी की जाएगी। एसटीएफ के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी का पहले का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। वर्ष 2021 में प्रयागराज के झूंसी थाने में उसके खिलाफ चोरी का माल रखने और इससे संबंधित धाराओं में दो मुकदमे दर्जहोने का उल्लेख किया गया है।
इस कार्रवाई के बाद जांच का दायरा बढ़ गया है। पुलिस अब आरोपी के बयान में सामने आए श्याम बहादुर और मुकेश यादव की भूमिका की भी जांच करेगी। फिलहाल उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गिरफ्तार व्यक्ति के पूछताछ में दिए गए बयान पर आधारित हैं। उनकी संलिप्तता की स्वतंत्र पुष्टि और कानूनी कार्रवाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।STF की इस कार्रवाई में 342 किलोग्राम गांजे की बरामदगी को नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियां इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक कब पहुंचती हैं और रायपुर से प्रयागराज तक फैले कथित तस्करी के पूरे रास्ते का खुलासा कैसे होता है।
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