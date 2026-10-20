‘आजमगढ़ में सपा का गढ़ उखाड़कर फेंक देंगे’, ओपी राजभर बोले- कन्नौज में जनता ने अखिलेश को नकारा, 2027 में दिखेगा नतीजा

मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के 22 अक्टूबर को रामपुर जेल में आज़म खान से मुलाकात करने पर कहा, "ओवैसी जी सही कह रहे हैं, ये चुनावी लाभ लेने के लिए आज आजम खान से मिलने जा रहे हैं। सब लोग जान रहे हैं कि आजम खान जी कितने लंबे समय से जेल में बंद हैं, लेकिन कभी अखिलेश यादव गए नहीं। अखिलेश यादव आजम खान को किनारे लगाने में लगे रहे और आजम खान जी जेल में बंद हैं तो उसके जिम्मेदार भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव हैं, दूसरा कोई नहीं है। ये जो आरोप लगाते हैं कि भाजपा है, ऐसा कुछ नहीं है। वह खुद जिम्मेदार हैं, उनको गलत तरीके से जमीनों के मामले में फंसाने का एक षड्यंत्र रचा गया, उसके शिकार होकर वह जेल में हैं। जो ये जा रहे हैं जेल में मिलने, यह ओवैसी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और मुसलमानों में जागृति, राजनीतिक चेतना आने की वजह से इनको लगा कि अब हम नहीं जाएंगे तो चुनाव में हमको वोट कैसे देंगे? तो यह आजम खान से मिलने का इनका चुनावी जुमला है।"