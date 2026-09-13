Lucknow Gold Fraud: सोने की ईंट बताकर थमाया तांबा, कारोबारी से 4.42 करोड़ के आभूषण और 20 लाख ठगे

आरोप है कि करोड़ों रुपये के आभूषण हासिल करने के बाद आरोपी कारोबारी से 20 लाख रुपये नकद भी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद कारोबारी ने आरोपियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कथित तौर पर उनसे संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद ठगी का एहसास होने पर पुलिस से शिकायत की गई। करोड़ों रुपये की रकम और नकदी से जुड़ा मामला होने के कारण पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस आरोपियों की पहचान, उनके मोबाइल नंबर, संभावित ठिकानों और घटना से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जानकारी जुटा रही है। साथ ही लेन-देन से संबंधित दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों को भी जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है।