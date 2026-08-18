शिक्षक की नियुक्ति की मांग को लेकर Gen-Alpha का प्रदर्शन, आजमगढ़ में स्कूल के बाहर बैठे छात्र-छात्राएं, पुलिस को देना पड़ा दखल

Gen-Alpha Protest in Azamgarh: नीट और भर्ती परीक्षाओं को लेकर दिल्ली का जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद अपनी मांगों को लेकर छात्र सड़कों पर उतरने लगे हैं। इसी कड़ी में आजमगढ़ के एक निजी स्कूल में Gen-Alpha (स्कूली छात्र-छात्राओं) ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। विद्यार्थियों की मांग है कि विद्यालय में कई दिनों से शिक्षक की नियुक्ति को लेकर शिकायत की जा रही है, लेकिन फिर भी अभी तक विद्यालय ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद छात्र-छात्राओं ने स्कूल के बाहर बैठकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि, मामले में पुलिस के दखल देने के बाद छात्राओं को समझ कर वापस स्कूल में भेजा गया है।