‘अखिलेश कुत्ते के गले में घंटी बांध दें तो भी वोट देना होगा!’ सपा MLC लाल बिहारी यादव का विवादित बयान, सियासी हलकों में मचा बवाल

SP MLC Lal Bihari Yadav Controversial Statement:उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के एमएलसी लाल बिहारी यादव का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आजमगढ़ के नेहरू हाल में शिक्षकों की बैठक में उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव किसी कुत्ते के गले में भी घंटी बांध दें तो उसी को वोट देना है। इस बयान ने सियासी हलकों में बवाल मचा दिया है। कार्यक्रम में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।