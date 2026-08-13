‘अखिलेश और राहुल आतंकवादी मानसिकता के लोग’, FCRA बिल का समर्थन करते हुए आजमगढ़ में अनिल राजभर ने विपक्ष पर साधा निशाना

तिरंगा यात्रा की समाप्ति के बाद कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आतंकवादी मानसिकता से ग्रसित बताया है। उन्होंने कहा कि विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (एफसीआरए बिल) के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार विदेश से आने वाले फंड पर नकेल कसना चाहती है। ऐसे पैसों का इस्तेमाल भारत विरोधी कार्यों के लिए किया जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी और अखिलेश यादव उस बिल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और राहुल गांधी देश और समाज का निर्माण नहीं होने देना चाहते। भारत के बाहर बैठे लोग साजिश के तहत भारत में पैसा भेजते हैं और इन पैसों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही किया जाता है, सरकार उस पैसे पर रोक लगाना चाहती है।