‘राम काल्पनिक’ टिप्पणी केस में राहुल गांधी की ओर से जवाब दाखिल, वाराणसी कोर्ट में वकील हुए पेश; 16 सितंबर को अगली सुनवाई

Varanasi Court News: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी की MPMLA कोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई हुई। वादी हरिशंकर पांडेय बनाम राहुल गांधी मामले में अदालत के निर्देश पर राहुल की तरफ से उनके वकील अनुज यादव ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अपर जिला जज यादवेंद्र विक्रम सिंह की कोर्ट से जारी नोटिस के जवाब में वकील अनुज यादव ने पेश होकर राहुल गांधी का वकालतनामा दाखिल किया। इस दौरान वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय और अलख नारायण सिंह ने अपनी दलीलें रखीं। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता भी अदालत में मौजूद रहे।