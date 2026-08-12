UP Election 2027: कागजों में मृत संतोष मूरत सिंह अब लड़ेंगे चुनाव, शिवपुर से आजाद अधिकार सेना ने बनाया प्रत्याशी

Santosh Murat Singh Election: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले वाराणसी की शिवपुर सीट पर एक ऐसी उम्मीदवारी सामने आई है, जिसने चुनावी चर्चा को अलग मोड़ दे दिया है। आजाद अधिकार सेना ने संतोष मूरत सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। खास बात यह है कि संतोष का कहना है कि सरकारी रिकॉर्ड में वह करीब दो दशक से मृत दर्ज हैं, जबकि वह खुद को जीवित साबित करने के लिए वर्षों से सरकारी दफ्तरों और अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। अब तक जो लड़ाई वह सरकारी कागजों में अपना नाम ‘जिंदा’ कराने के लिए लड़ते आए हैं, वही संघर्ष अब चुनावी मैदान तक पहुंच गया है।