पूर्वांचल में बाढ़: काशी के घाटों का टूटा संपर्क, मणिकर्णिका घाट पर बदला शवदाह का स्थान, बलिया में कटान से लोग परेशान

वहीं, बलिया जिले में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण तेजी से कटान हो रहा है। जिले के गोपाल नगर, महाराजपुर, सुल्तानपुर, भोजपुरवा जैसे गांव में रहने वाले लोगों की टेंशन पहले से ज्यादा बढ़ गई है। शिवपुरी दियारी पांडेपुर डेरा गांव में भी काटन लगातार जारी है, जिससे लोगों की पर परेशानी बढ़ गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन ने समय रहते कोई ठोस व्यवस्था नहीं की जिसकी मार उन्हें पड़ रही है। बलिया जिले में आस्था का केंद्र माने जाने वाले गुजराती दास बाबा का सैकड़ो साल पुराना मठिया भी इस कटान की चपेट में आ सकता है। ग्रामीणों ने बताया है कि यदि जिला प्रशासन ने एक-दो दिन में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो 100 से 150 साल पुराना मठिया भी काटन की चपेट में आ सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि यह मठिया पहले गंगा नदी के बीच में हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे हटाकर दूसरी जगह बनाया गया और यहां भी कटान का खतरा बना हुआ है।