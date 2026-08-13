मानसून में बारिश की कमी से बेहाल बनारस, घटने लगा गंगा नदी का जलस्तर, शुरू हुआ नाव का संचालन

वाराणसी में वरुणा और गंगा के जलस्तर में पिछले दिनों बढ़त दर्ज की गई थी। सोमवार को गंगा नदी का जलस्तर 63.78 मीटर जबकि वरुणा का जलस्तर 68.43 मीटर दर्ज किया गया था, लेकिन 2 दिन के बाद ही जलस्तर में कमी देखने को मिली है। वरुणा नदी का जलस्तर 68.50 मीटर तक पहुंच चुका है। गंगा वैज्ञानिक कृपाराम के मुताबिक, वरुणा का क्षेत्रफल कम होने के कारण पानी ज्यादा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। गंगा का क्षेत्रफल और गहराई भी अधिक है। उन्होंने बताया कि इस बार पिछले साल के मुकाबले कम बारिश हुई है, इसलिए जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है। यदि मानसून एक बार फिर से सक्रिय होता है और बारिश होती है तो दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो सकती है।