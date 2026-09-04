जिस घर में बेटे के जन्म पर जश्न था, वहां उठी अर्थी; आजमगढ़ में नाली विवाद में युवक की मौत

हरिओम के परिवार में गुरुवार को ही बेटे के जन्म की खुशी आई थी। परिजनों के मुताबिक, उनकी पत्नी रंजना ने वाराणसी के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के जरिए बेटे को जन्म दिया था। परिवार अभी नवजात के आने की खुशी में था, बताया जा रहा है कि घर में पार्टी की तैयारी चल रही थी लेकिन महज एक दिन बाद ही हरिओम की मौत की खबर ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। जिस घर में बच्चे के जन्म की खुशियां थीं, वहां अचानक मातम छा गया।