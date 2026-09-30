UP Politics: ‘BJP का पतन शुरू हो गया है, अखिलेश यादव होंगे यूपी के CM’, बोले- सपा विधायक संदीप सिंह पटेल

समाजवादी पार्टी के राज्यसभा चुनाव में BJP को सरप्राइज देने के दावे पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरप्राइज BJP की ओर से दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 25 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। हालांकि, इस दावे के समर्थन में उन्होंने कोई विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। इसी क्रम में केशव प्रसाद मौर्य का यह दावा सामने आया है।