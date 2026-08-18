BJP UP Politics: 2027 से पहले BJP का पूर्वांचल प्लान, ब्राह्मण-पिछड़ा समीकरण साधने की रणनीति?

भाजपा ने इससे पहले महराजगंज के सांसद पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान सौंपी थी। इसके बाद गोरखपुर क्षेत्र की संगठनात्मक जिम्मेदारी विनोद राय को दी गई। गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष के पद पर भूमिहार समाज से आने वाले चेहरे को दोबारा मौका मिलने को भी पूर्वांचल के जातीय समीकरण से जोड़कर देखा गया था। ऐसे में राष्ट्रीय संगठन में पूर्वांचल के तीन नेताओं को जिम्मेदारी मिलने से यह संकेत जरूर मिलता है कि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस क्षेत्र को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने पर जोर दे रही है।