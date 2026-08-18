‘ड्यूटी भत्ता बढ़कर 600 रुपये और मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा’, PRD जवानों के लिए CM योगी ने किया बड़ा ऐलान

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पीआरडी स्वयंसेवकों की भूमिका को और व्यापक बनाने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि पहले PRD जवानों को पर्याप्त ड्यूटी नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है और कई जगहों पर ड्यूटी के लिए PRD जवान कम पड़ रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि PRD स्वयंसेवकों की सेवाओं का इस्तेमाल यातायात व्यवस्था के साथ-साथ मेट्रो और एयरपोर्ट की सुरक्षा में भी किया जा सकता है। सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा और पैमाइश जैसे कार्यों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में भी उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। योगी ने भरोसा जताया कि PRD जवानों को जिस जिम्मेदारी पर लगाया जाएगा, वे उसे ईमानदारी और अनुशासन के साथ पूरा करेंगे।