सीएम योगी की बड़ी घोषणा, हर गांव और ब्लॉक में खेल मैदान, निजी प्रशिक्षण केंद्रों को भी मिलेगा सरकारी सहयोग

उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल और खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए गांव-गांव तक सुविधाएं पहुंचाना जरूरी है। सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव में खेल मैदान और हर ब्लॉक में स्पोर्ट्स मैदान हो। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा और खिलाड़ी शुरुआती स्तर से ही बेहतर अभ्यास कर सकेंगे। निजी प्रशिक्षण केंद्रों को भी सरकार की ओर से सहयोग दिया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण की सुविधा मिल सके।