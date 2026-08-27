नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बाढ़ का कहर, गोरखपुर के दो युवक लापता, त्रिशूली में मिली आखिरी लोकेशन

नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर आई इस बाढ़ से बड़े पैमाने पर जनधन का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार नेपाल में 270 और तिब्बत में तीन लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग 1500 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं जिनमें 32 देशों के 525 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार नेपाल में मौजूद 288 भारतीयों से अब तक संपर्क नहीं हो पाया है। इनमें से 73 लोग त्रिशूली वन पावर प्रोजेक्ट में काम करते हैं। राहत की बात यह है कि अब तक 21 भारतीयों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। वहीं तिब्बत में फंसे करीब 200 भारतीयों से भी लगातार संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।